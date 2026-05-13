Setor público é 'grande aliado' no desenvolvimento de IA, diz head do Google

O setor público tem sido um "grande aliado" do desenvolvimento da inteligência artificial no País, afirmou Arthur Villardi Martins, head do Google Brasil e palestrante do painel A Realidade da IA no Setor Público" do São Paulo Innovation Week (SPIW), maior festival global de tecnologia e inovação, realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap.

A palestra ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 13, e integrou a trilha Sociedade 5.0 do festival, na conferência de E-Gov.

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Segundo o diretor da multinacional, ao contrário do que ocorreu com outras tecnologias, adotadas pelo poder público somente após estarem consolidadas, as repartições públicas têm sido impulsionadoras do uso e do desenvolvimento da IA no País.

Para Villardi, o uso da IA não é uma "automação de sistemas tradicionais", mas uma inovação nos processos dos setores público e privado. Durante o painel, o head apresentou as funções do Gemini, plataforma de IA do Google, além de dados sobre os principais insights do poder público quanto ao uso de IA. Segundo a pesquisa do Google, 55% dos líderes de repartições públicas relataram o uso de ferramentas de IA nos processos da gestão. Em 49% dos casos, há uso de IA em mais de 10 tarefas.

Segundo Villardi, o principal uso de IA no setor público tem sido nas áreas de atendimento, suporte técnico e análise de dados.

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Sobre o São Paulo Innovation Week

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, entre esta quarta-feira, 13, e sexta,15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.