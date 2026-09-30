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ECONOMIA

Setor privado dos EUA cria 90 mil empregos em setembro, revela pesquisa ADP

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O setor privado dos Estados Unidos criou 90 mil empregos em setembro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 30 pela ADP. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de geração de 71 mil postos de trabalho no mês. O levantamento da ADP antecede o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que reúne dados dos setores privado e público e será divulgado na sexta-feira próxima, dia 2 de outubro.

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