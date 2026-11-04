Setor privado dos EUA cria 86 mil empregos em outubro, mostra ADP
O setor privado dos Estados Unidos criou 86 mil empregos em outubro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 4, pela ADP. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de geração de 70 mil postos de trabalho no mês passado.
O levantamento da ADP antecede o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que reúne dados dos setores privado e público e que será divulgado na sexta-feira.
Revisões
O setor privado dos EUA criou 86 mil empregos em setembro, segundo revisão publicada nesta quarta pela ADP. Originalmente, a ADP havia apontado a geração de 90 mil vagas naquele mês.
Salários
A pesquisa divulgada nesta quarta também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão media anual de 4,7% em outubro.