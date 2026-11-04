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ECONOMIA

Setor privado dos EUA cria 86 mil empregos em outubro, mostra ADP

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O setor privado dos Estados Unidos criou 86 mil empregos em outubro, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 4, pela ADP. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de geração de 70 mil postos de trabalho no mês passado.

O levantamento da ADP antecede o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que reúne dados dos setores privado e público e que será divulgado na sexta-feira.

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Revisões

O setor privado dos EUA criou 86 mil empregos em setembro, segundo revisão publicada nesta quarta pela ADP. Originalmente, a ADP havia apontado a geração de 90 mil vagas naquele mês.

Salários

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A pesquisa divulgada nesta quarta também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão media anual de 4,7% em outubro.

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EUA/EMPREGOS/ADP/OUTUBRO
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