Setor privado dos EUA cria 38 mil empregos em agosto, afirma ADP

O setor privado dos Estados Unidos criou 38 mil empregos em agosto, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 2, pela ADP. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de geração de 46,5 mil postos de trabalho no mês passado.

O ritmo de criação de vagas foi o mais lento desde janeiro, segundo a ADP. O levantamento antecede o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que reúne dados dos setores privado e público e será divulgado na sexta-feira, dia 4.