Setor privado dos EUA cria 128 mil empregos em maio, mostra ADP

André Marinho (via Agência Estado)

O setor privado dos Estados Unidos criou 128 mil empregos em maio, informou a ADP em pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quinta-feira. O resultado ficou aquém da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam geração de 299 mil no mês passado.

A ADP revisou para baixo o número de vagas criadas em abril, de 247 mil para 202 mil.

A pesquisa é considerada uma espécie de prévia para o relatório de emprego do Departamento do Trabalho dos EUA, o payroll, que inclui dados do setor público e será divulgado na sexta-feira.

A economista-chefe da ADP, Nela Richardson, afirmou que os ganhos mensais no emprego estão perto dos níveis anteriores à pandemia, em meio a um mercado de trabalho "apertado" e inflação elevada.

"A taxa de crescimento do emprego de contratação tem desacelerado em todos os setores, enquanto as pequenas empresas continuam a ser uma fonte de preocupação à medida que lutam para acompanhar as empresas maiores que estão crescendo ultimamente", disse ela.