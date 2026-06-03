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Setor privado dos EUA cria 122 mil empregos em maio, afirma ADP

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 09:48:00 Editado em 03.06.2026, 10:00:12
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O setor privado dos Estados Unidos criou 122 mil empregos em maio, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada nesta quarta-feira, 3, pela ADP. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de geração de 120 mil postos de trabalho no mês passado.

O levantamento da ADP antecede o relatório oficial de emprego dos EUA, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público e será divulgado na próxima sexta-feira, dia 5.

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Revisões

O setor privado dos EUA criou 105 mil empregos em abril, segundo revisão publicada pela ADP, que, originalmente, havia apontado a geração de 109 mil vagas naquele mês.

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,4% em maio.

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