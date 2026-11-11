Setor de serviços interrompe sequência de 29 altas consecutivas na comparação interanual

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O volume de serviços caiu 0,1% em setembro em relação ao mesmo mês de 2025, interrompendo uma sequência de 29 resultados positivos consecutivos nessa base de comparação, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi influenciado principalmente pelas quedas em transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-4,1%) e outros serviços (-3,2%), únicas atividades com taxas negativas entre as cinco pesquisadas.

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Na outra ponta, os principais impactos positivos vieram de serviços profissionais, administrativos e complementares (2,8%) e de informação e comunicação (2,6%).

Segundo o IBGE, a interrupção da sequência de altas foi favorecida pela base de comparação elevada: em setembro de 2025, o setor havia crescido 4,3%.

A redução no ritmo de expansão de informação e comunicação e a manutenção das perdas em transportes e outros serviços também contribuíram para o resultado negativo.