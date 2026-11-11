Setor de serviços está 0,4% abaixo do topo da série histórica, aponta IBGE

O volume de serviços está 0,4% abaixo do patamar recorde, alcançado em outubro de 2025, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A atividade registrou variação negativa de 0,1% em setembro ante agosto, segundo o IBGE.

De acordo com Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa, o setor apresenta comportamento de estabilidade desde maio de 2026, com variações muito próximas de zero.

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A estabilidade, segundo ele, é resultado de movimentos distintos entre as atividades que compõem o setor. Enquanto alguns segmentos continuam mostrando dinamismo e crescimento, outros registram perdas frequentes. É o caso dos transportes, de maior peso na pesquisa.

"Tem esse equilíbrio setorial, que parte dos serviços segue ainda crescendo, mas é puxado para baixo por dois outros setores, sendo o transporte o de maior peso na pesquisa", explicou ele, ao comentar os resultados.

Entre as atividades que continuam avançando, Lobo destaca serviços profissionais, administrativos e complementares, especialmente os segmentos de intermediação de negócios por aplicativos e plataformas de comércio eletrônico, agenciamento de espaços de publicidade, serviços de engenharia e locação de automóveis.

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Segundo ele, serviços de tecnologia da informação e telecomunicações também mantêm crescimento relevante ao longo de 2026, embora com menor intensidade em setembro.

Os serviços prestados às famílias também aparecem entre os segmentos com desempenho positivo em uma perspectiva mais longa, apesar da estabilidade em setembro de 2026.

Para Lobo, o comportamento atual não representa uma retração disseminada do setor, mas uma acomodação marcada por diferenças de desempenho entre as atividades.