Setor de academias no Brasil vive superoferta, diz empresário

O fundador da Smart Fit e presidente do conselho de administração da companhia, Edgard Gomes Corona, diz que o mercado brasileiro de academias atravessa atualmente um cenário de "superoferta", após um período de forte crescimento impulsionado pelo aumento do número de praticantes de atividades físicas, pela expansão dos agregadores e pela entrada de novos operadores.

Em sua avaliação, o avanço acelerado do setor nos últimos anos acabou estimulando a entrada de empresas excessivamente endividadas. "Tem muita gente que entrou no setor extremamente alavancada", diz. Para Corona, operadores com estruturas financeiras menos robustas podem sofrer em um ambiente mais competitivo.

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Segundo o empresário, a expansão do mercado também foi favorecida pela abertura de academias em regiões antes pouco atendidas, além do maior acesso proporcionada pelos agregadores - plataformas que conectam usuários a diversas redes de estúdios e academias -, que ampliaram o alcance do público ao oferecer tíquetes mais baixos.

Ao comentar o mercado de agregadores, Corona afirma que a entrada do TotalPass ajudou a evitar a deterioração do "tíquete de agregador". A seu ver, a concorrência entre plataformas fez com que as academias parceiras passassem a receber melhor.

O executivo diz que a Smart Fit continua pagando mais às academias parceiras do que os concorrentes, sustentada por uma estrutura operacional mais eficiente e com menor custo operacional.

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Apesar do cenário mais competitivo no Brasil, Corona avalia que o impacto tende a ser neutro para a Smart Fit diante da diversificação geográfica da sua rede e do avanço da vertical de agregadores. Para ele, uma piora nas condições do mercado de academias pode acabar favorecendo o TotalPass.

Ritmo forte

O BTG Pactual avaliou o resultado da Smart Fit no primeiro trimestre como sólido, destacando o crescimento da receita, a expansão da rentabilidade e o avanço do TotalPass na operação da companhia. Segundo o banco, os números operacionais vieram ligeiramente acima das estimativas, mesmo diante dos investimentos relacionados ao TotalPass e da abertura acelerada de novas academias.

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A receita líquida da rede avançou 25% na comparação anual, para R$ 2,1 bilhões, impulsionada pelo crescimento da base de clientes, pela expansão da rede e pelo aumento do tíquete médio. A Smart Fit encerrou o trimestre com 5,6 milhões de clientes nas academias próprias, excluindo o TotalPass, alta de 6% em um ano. O número de assinantes digitais cresceu 13%. Fora do Brasil e do México, o banco chamou atenção para o "momento robusto" das operações na América Latina.

Luiz Guanais, analista do BTG, também destaca a evolução do ecossistema do TotalPass. A plataforma terminou o trimestre com 2,1 milhões de clientes entre Brasil e México, enquanto a rede parceira ultrapassou de 34 mil academias no mercado brasileiro.

Em sua avaliação, o TotalPass vem se consolidando como uma "alavanca estratégica" para a companhia, mesmo que a maior penetração da plataforma continue gerando dúvidas no curto prazo sobre margens e tíquete médio.

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O TotalPass já representa 15% do lucro bruto consolidado da Smart Fit e 9% da receita líquida da empresa, diz Corona. Segundo ele, a vertical de agregadores vem ganhando relevância e se consolidando como uma das principais avenidas de crescimento do grupo.

Ele conta que a plataforma ultrapassou a marca de 2,1 milhões de clientes B2B ao final do trimestre, com crescimento de 25% em relação ao quarto trimestre de 2025. "Seguimos investindo na construção de marca, avançando na expansão B2B, aumentando capilaridade e diversidade da rede, além de novos contratos corporativos", diz.

No Brasil, o aplicativo atingiu 34% de participação de mercado entre usuários ativos mensais, avanço de dez pontos porcentuais na comparação anual. E encerrou o trimestre com 56% de participação nos downloads do segmento e liderança pelo terceiro mês consecutivo.

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As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.