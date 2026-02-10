Leia a última edição
Sete dos 9 grupos do IPCA tiveram altas de preços em janeiro

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 12:42:00 Editado em 10.02.2026, 12:49:15
Sete dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram altas de preços em janeiro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve aumentos em Alimentação e Bebidas, alta de 0,23% e impacto de 0,05 ponto porcentual; Artigos de Residência (0,20%, impacto de 0,01 ponto porcentual); Comunicação (0,82% e impacto de 0,04 ponto porcentual); Saúde e Cuidados Pessoais (0,70% e impacto de 0,10 ponto porcentual); Despesas Pessoais (0,41%, impacto de 0,04 ponto porcentual); Educação (0,02%, impacto de 0,00 ponto porcentual); e Transportes (0,60%, impacto de 0,12 ponto porcentual).

Os únicos grupos com recuos foram Habitação, queda de 0,11% e impacto de -0,02 ponto porcentual, e Vestuário, queda de 0,25%, contribuição de -0,01 ponto porcentual.

Regiões

Em janeiro, todas as 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram altas de preços.

O resultado mais brando ocorreu em Belém (0,16%), enquanto o mais elevado foi registrado em Rio Branco (0,81%).

