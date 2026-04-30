Sete das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até março, diz IBGE

Sete das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em março, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em dezembro para o trimestre encerrado em março, houve redução na ocupação na indústria (-122 mil), agricultura (-67 mil), construção (-134 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (-439 mil), serviços domésticos (-148 mil), outros serviços (-18 mil) e comércio (-287 mil).

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Houve geração de postos de trabalho em informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (74 mil), alojamento e alimentação (23 mil) e transporte (26 mil).

Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (860 mil trabalhadores a mais), informação, comunicação e atividades financeiras (406 mil), transporte (182 mil), outros serviços (48 mil), construção (28 mil pessoas) e agricultura (190 mil).

Houve demissões na alojamento e alimentação (-5 mil), comércio (-4 mil), indústria (-148 mil) e serviços domésticos (-202 mil).