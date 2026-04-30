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Sete das 10 atividades econômicas registraram demissões no trimestre até março, diz IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 12:59:00 Editado em 30.04.2026, 13:07:03
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Sete das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em março, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem do trimestre terminado em dezembro para o trimestre encerrado em março, houve redução na ocupação na indústria (-122 mil), agricultura (-67 mil), construção (-134 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (-439 mil), serviços domésticos (-148 mil), outros serviços (-18 mil) e comércio (-287 mil).

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Houve geração de postos de trabalho em informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (74 mil), alojamento e alimentação (23 mil) e transporte (26 mil).

Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (860 mil trabalhadores a mais), informação, comunicação e atividades financeiras (406 mil), transporte (182 mil), outros serviços (48 mil), construção (28 mil pessoas) e agricultura (190 mil).

Houve demissões na alojamento e alimentação (-5 mil), comércio (-4 mil), indústria (-148 mil) e serviços domésticos (-202 mil).

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ATIVIDADES IBGE março Pnad Contínua
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