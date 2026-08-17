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ECONOMIA

Servidores do IBGE entram em greve contra medidas 'autocráticas' e 'ilegais' de Pochmann

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciaram uma greve contra medidas da atual direção do instituto, presidida pelo economista Marcio Pochmann. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 17, em uma entrevista organizada pela Assibge, entidade sindical que representa os trabalhadores do órgão.

A associação não informou o número de grevistas, mas afirmou que servidores de ao menos três unidades aderiram ao movimento.

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Eles pertencem ao núcleo estadual da Bahia e à sede e superintendência do órgão no Rio de Janeiro.

A associação afirma contestar decisões que classifica como "autocráticas" e "ilegais" da gestão Pochmann.

Segundo a diretora da Assibge, Clician Oliveira, não há indicativo de impacto no calendário de divulgação das pesquisas do IBGE até o momento.

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Os servidores criticam alterações relacionadas à remuneração de agentes de coleta, ao regime de trabalho de servidores aprovados no último Concurso Público Nacional Unificado (CNU) e às regras de progressão na carreira.

A associação afirma ainda que Pochmann se recusa a atender representantes dos trabalhadores.

Segundo a Assibge, a atual diretoria foi eleita em outubro do ano passado e não é recebida pela presidência há 11 meses.

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O IBGE foi procurado, mas não se pronunciou até a publicação desta reportagem.

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IBGE/SERVIDORES/GREVE
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