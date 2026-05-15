Serviços operam em patamar 1,7% aquém do recorde de outubro de 2025, mostra IBGE

O setor de serviços operava em março em patamar 1,7% aquém do recorde visto em outubro de 2025, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 6,8% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam em nível 0,9% abaixo do recorde de fevereiro de 2026.

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Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 3,4% abaixo do ápice de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 5,8% aquém do recorde de março de 2023. O segmento de Outros serviços estava 14,5% aquém do auge de janeiro de 2012.