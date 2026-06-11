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ECONOMIA

Serviços operam 0,3% aquém de recorde e 19,9% acima do nível pré-pandemia, mostra IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 13:00:00 Editado em 11.06.2026, 13:14:14
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O setor de serviços operava em abril em patamar 0,3% aquém do recorde, visto em outubro de 2025, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 4,7% abaixo do pico, de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam em nível 0,1% abaixo do recorde, de fevereiro de 2026.

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Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 3% abaixo do ápice, de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 4,7% aquém do recorde de março de 2023. O segmento de Outros serviços estava 12,4% aquém do auge, de janeiro de 2012.

Comparação com nível pré-pandemia

Com a alta de 1,2% no volume de serviços prestados no País em abril ante março, o setor funcionava em patamar 19,9% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País.

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Em abril, os transportes operavam 19,1% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 6,9% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Os serviços de informação e comunicação estão 38,7% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 1,5% acima. Os serviços profissionais e administrativos estão 22,0% acima do patamar de fevereiro de 2020.

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