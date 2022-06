Serviços estão 7,2% acima do nível pré-pandemia e 4,2% abaixo do pico de 2014

Daniela Amorim (via Agência Estado)

A alta de 0,2% no volume de serviços prestados no País em abril ante março fez o setor de serviços funcionar em patamar 7,2% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em abril, os transportes passaram a operar 16,3% acima do nível pré-pandemia de covid-19, de fevereiro de 2020, enquanto os serviços prestados às famílias ainda estavam 9,6% abaixo.

Os serviços de informação e comunicação estão 11,4% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 0,7% aquém. Os serviços profissionais e administrativos estão 5,0% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Nível ainda abaixo do pico de 2014

De acordo com o IBGE, o setor de serviços operava em abril 4,2% abaixo do seu ponto mais alto, registrado em novembro de 2014.

Os Serviços prestados às famílias estavam 17,7% abaixo do pico de maio de 2014, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam 2,5% aquém do ápice registrado em novembro de 2021.

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 16,9% abaixo do ápice de março de 2012, e o segmento de Outros serviços estava 14,2% abaixo do auge de janeiro de 2012.

Os Transportes funcionavam em março em patamar 1,7% aquém do recorde visto em março de 2022.