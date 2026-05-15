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Serviços completam sequência de cinco meses sem avanços, aponta IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 11:47:00 Editado em 15.05.2026, 11:52:31
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Com a queda de 1,2% no volume de serviços prestados no País em março ante fevereiro, o setor completou cinco meses consecutivos sem crescimento, acumulando uma perda de 1,7% no período.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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A queda nos serviços em março ante fevereiro foi a mais acentuada desde novembro de 2024, quando encolheu 1,4%.

Considerando apenas meses de março, o recuo foi o mais agudo desde 2021, quando diminuiu 4,6%.

Revisões

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O IBGE revisou o desempenho do volume de serviços prestados em fevereiro ante janeiro, de uma alta de 0,1% para uma estabilidade (0,0%).

O volume de serviços prestados em janeiro ante dezembro foi revisto de +0,2% para -0,1% , o de dezembro ante novembro passou de -0,2% para -0,3%, e o de novembro ante outubro saiu de 0,0% para -0,1%, e o de outubro ante setembro foi revisto de 0,2% para 0,3%.

Segundo o analista da pesquisa Luiz Carlos de Almeida Junior, as revisões na série histórica da pesquisa são decorrentes do ajuste sazonal e também da entrada ou correção de dados prestados por informantes.

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A entrada na série histórica de uma queda intensa em março, de -1,2%, já levaria a revisões nos resultados anteriores via modelo de ajuste sazonal. No entanto, como os resultados dos últimos meses eram próximos de 0%, oscilaram para baixo e ficaram no negativo.

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