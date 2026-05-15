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Serviços caem 0,7% no 1º trimestre de 2026 ante o 4º trimestre de 2025, mostra IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 12:29:00 Editado em 15.05.2026, 12:37:43
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O volume de serviços prestados caiu 0,7% no primeiro trimestre de 2026 ante o quarto trimestre de 2025, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta sexta-feira, 15, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"A queda interrompe uma sequência grande de taxas positivas. A última vez que a Pesquisa Mensal de Serviços havia registrado taxa negativa havia sido no primeiro trimestre de 2023, -0,5%", informou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.

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O recuo trimestral foi o mais agudo desde o segundo trimestre de 2020, quando tombou 16%, em meio ao choque da pandemia de covid-19.

A perda no primeiro trimestre de 2026 foi influenciada por uma retração de 1,2% registrada pelos serviços em março ante fevereiro, acrescentou Lobo.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, os serviços cresceram 2,3% no primeiro trimestre de 2026.

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