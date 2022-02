Será apropriado elevar juros na reunião de março, reitera dirigente do Fed

Da Redação

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Nova York, John Williams, reiterou nesta sexta-feira, 18, que considera "apropriado" que a autoridade monetária aumente a taxa básica de juros na reunião de março do Comitê Federal de Mercado Aberto (FMOC, na sigla em inglês).

"Com a economia forte de hoje e a inflação bem acima da nossa meta de 2% de longo prazo, é hora de iniciar o processo de ajuste constante da taxa de juros de volta a níveis mais normais", afirmou Williams, durante evento virtual.

O dirigente também defendeu que o processo de redução do balanço de ativos comece este ano. "Estou confiante de que alcançaremos uma economia sustentada e forte e uma inflação em nossa meta de 2% no longo prazo", disse.

Williams projetou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos crescerá "pouco menos de 3%" este ano, com inflação PCE em cerca de 3%. Na visão dele, com o arrefecimento da onda da variante Ômicron do coronavírus, os gargalos na cadeia produtiva devem diminuir, o que permitirá acomodação dos preços.

"Apesar dos problemas da covid-19, a economia geral mostrou força e resiliência notáveis no ano passado", avaliou o dirigente.