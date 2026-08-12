Ser Educacional tem lucro de R$ 106,3 milhões no 2tri26, alta anual de 30,7%

O Grupo Ser Educacional reportou lucro líquido de R$ 106,3 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 30,7% em relação ao mesmo período de 2025. Se considerado o Lucro Líquido Ajustado, o valor foi sobe para R$ 115,4 milhões, alta de 33,3%.

A receita líquida no segundo trimestre foi de R$ 622,0 milhões, aumento de 5,6% em relação ao apurado um ano antes.

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Entre abril e junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda) ajustado totalizou R$ 180,7 milhões, alta de 10,8% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada do trimestre foi de 29,1%, aumento de 1,4 ponto porcentual (p.p.) em base anual de comparação.

Dessa maneira, a Ser Educacional chegou ao final de junho com 334,0 mil estudantes matriculados, queda de 2,8% ante um ano. Já a base de alunos de graduação presencial ficou em 195,1 mil alunos, avanço anual de 4,4%.

A geração operacional de caixa líquida pós-capex do trimestre en cerrado em junho foi de R$ 58 milhões, alta de 68,6% na comparação anual, contribuindo para a dinâmica do endividamento. Ao final de junho, a dívida líquida ajustada da Ser Educacional era de R$ 443,0 milhões, redução de 31,5% ante igual período de 2025.

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Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, ficou em 0,75 vez, redução de 0,49 vez na mesma base de comparação.