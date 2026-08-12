Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Ser Educacional tem lucro de R$ 106,3 milhões no 2tri26, alta anual de 30,7%

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Grupo Ser Educacional reportou lucro líquido de R$ 106,3 milhões no segundo trimestre de 2026, alta de 30,7% em relação ao mesmo período de 2025. Se considerado o Lucro Líquido Ajustado, o valor foi sobe para R$ 115,4 milhões, alta de 33,3%.

A receita líquida no segundo trimestre foi de R$ 622,0 milhões, aumento de 5,6% em relação ao apurado um ano antes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre abril e junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda) ajustado totalizou R$ 180,7 milhões, alta de 10,8% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada do trimestre foi de 29,1%, aumento de 1,4 ponto porcentual (p.p.) em base anual de comparação.

Dessa maneira, a Ser Educacional chegou ao final de junho com 334,0 mil estudantes matriculados, queda de 2,8% ante um ano. Já a base de alunos de graduação presencial ficou em 195,1 mil alunos, avanço anual de 4,4%.

A geração operacional de caixa líquida pós-capex do trimestre en cerrado em junho foi de R$ 58 milhões, alta de 68,6% na comparação anual, contribuindo para a dinâmica do endividamento. Ao final de junho, a dívida líquida ajustada da Ser Educacional era de R$ 443,0 milhões, redução de 31,5% ante igual período de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, ficou em 0,75 vez, redução de 0,49 vez na mesma base de comparação.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço SER EDUCACIONAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV