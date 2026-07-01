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ECONOMIA

Sentimento empresarial do Japão melhora pelo quinto trimestre consecutivo

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 08:10:00 Editado em 01.07.2026, 09:47:04
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O Banco do Japão (BoJ) informou que o sentimento empresarial entre as principais empresas japonesas melhorou pelo quinto trimestre consecutivo, ao publicar a pesquisa trimestral Tankan nesta quarta-feira, 1. O documento reflete a diferença entre as empresas que preveem condições favoráveis e aquelas que se mostram pessimistas.

O chamado índice de difusão da pesquisa subiu de 17 no trimestre anterior para 22 no atual, segundo o banco central japonês. O índice para grandes empresas de setores não industriais, como o de serviços, subiu de 36 para 37 no mesmo período.

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A alta nos preços dos combustíveis, decorrente do conflito no Oriente Médio, intensificou as pressões inflacionárias no Japão, embora os preços do petróleo bruto tenham recuado desde que os Estados Unidos e o Irã anunciaram um acordo de paz provisório, em meados de junho.

A desvalorização do iene aumenta o valor das receitas de exportação - o que beneficia as gigantes exportadoras do Japão -, mas a alta nos preços da energia serve de contraponto. O Japão importa praticamente todo o petróleo e gás que consome, e a recente queda do iene para níveis próximos à mínima em 40 anos agravou as preocupações.

*Com informações da Associated Press

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