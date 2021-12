Da Redação

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan subiu de 67,4 em novembro para 70,4 em dezembro, de acordo com a leitura preliminar do indicador. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam alta para 68,0.

As expectativas para a inflação em 12 meses nos EUA se mantiveram estáveis a 4,9% no período.

Já para o horizonte de 5 anos, as expectativas para o avanço dos preços subiram de 2,9% para 3,0%.