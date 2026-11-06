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ECONOMIA

Sentimento do consumidor nos EUA sobe a 51 em novembro, mostra preliminar

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, subiu para 51 em novembro, ante 48,0 em outubro, segundo a leitura preliminar divulgada pela instituição nesta sexta-feira, 6. O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que esperavam recuo a 47,8.

A pesquisa mostrou ainda que a expectativa de inflação para os próximos 12 meses caiu de 4,7% em outubro para 4,3% em novembro.

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Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação também recuou na mesma comparação: de 3,5% para 3,4%.

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EUA/SENTIMENTO/CONSUMIDOR/NOVEMBRO/PRELIMINAR
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