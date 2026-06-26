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ECONOMIA

Sentimento do consumidor nos EUA sobe a 49,5 em junho, aponta pesquisa final

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 26.06.2026, 11:35:00 Editado em 26.06.2026, 11:42:19
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O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan subiu de 44,8 em maio para 49,5 em junho, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 26. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 49,2, e da leitura preliminar, de 48,9.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses caíram de 4,8% em maio para 4,6% em junho, em linha com a pesquisa preliminar.

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Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação recuou de 3,9% em maio para 3,3% em junho - abaixo do resultado preliminar de 3,4%.

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EUA/SENTIMENTO/CONSUMIDOR/JUNHO/FINAL
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