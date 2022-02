Da Redação

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos caiu de 67,2 em janeiro para 61,7 na leitura preliminar de fevereiro, informou nesta sexta-feira a Universidade de Michigan. O indicador ficou bem abaixo da previsão de 67,0, feita por analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Já as expectativas para a inflação americana em 12 meses subiram de 4,9% para 5,0% no mesmo período, enquanto para cinco anos foram mantidas em 3,1%.