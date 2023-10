Sentimento do consumidor nos EUA cai para 63 em outubro, mostra preliminar

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, recuou para 63 em outubro, ante 68,1 em setembro, de acordo com dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 13. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda que mais suave do indicador, para 67,8.

A mesma pesquisa mostrou que as expectativas para a inflação em um ano saltaram de 3,2% em setembro para 3,8% em outubro.

Já para o intervalo de cinco anos, as expectativas de inflação avançaram de 2,8% para 3% de um mês para o outro.