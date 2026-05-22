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ECONOMIA

Sentimento do consumidor nos EUA cai a 44,8 em maio, mostra pesquisa final

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 11:11:00 Editado em 22.05.2026, 11:17:42
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O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu de 49,8 em abril para 44,8 em maio, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 22. O resultado ficou bem abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de queda a 48,4, e da leitura preliminar, de recuo a 48,2.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses subiram de 4,7% em abril para 4,8% em maio, acima da pesquisa preliminar de maio, que mostrou expectativa de 4,5% para o período.

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Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação subiu de 3,5% em abril para 3,9% em maio - também superando o resultado preliminar, de 3,4%, neste cenário.

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