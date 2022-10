Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 59,8 em outubro, mostra preliminar

Sergio Caldas (via Agência Estado)

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos subiu de 58,6 em setembro para 59,8 em outubro, segundo pesquisa preliminar divulgada nesta sexta-feira, 14, pela Universidade de Michigan. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a 59.

A pesquisa também mostrou que expectativas para a inflação em um ano avançaram de 4,7% em setembro para 5,1% na prévia de outubro. Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação aumentou de 2,7% para 2,9% no mesmo período.