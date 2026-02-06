Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 57,3 em fevereiro, aponta prévia
Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 12:23:00 Editado em 06.02.2026, 12:31:25
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, avançou de 56,4 em janeiro a 57,3 na leitura preliminar de fevereiro, informou a própria instituição nesta sexta-feira, 6. Analistas ouvidos pela FactSet previam 54,3.
As expectativas para a inflação em 12 meses passaram de 4,0% em janeiro a 3,5% em fevereiro.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Já para o intervalo de cinco anos, as expectativas de inflação passaram de 3,3% em janeiro a 3,4% em fevereiro.
Últimas em Economia
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade