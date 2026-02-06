Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 57,3 em fevereiro, aponta prévia

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 12:23:00 Editado em 06.02.2026, 12:31:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, avançou de 56,4 em janeiro a 57,3 na leitura preliminar de fevereiro, informou a própria instituição nesta sexta-feira, 6. Analistas ouvidos pela FactSet previam 54,3.

As expectativas para a inflação em 12 meses passaram de 4,0% em janeiro a 3,5% em fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já para o intervalo de cinco anos, as expectativas de inflação passaram de 3,3% em janeiro a 3,4% em fevereiro.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/SENTIMENTO/CONSUMIDOR/FEVEREIRO/PRÉVIA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline