Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 57,3 em fevereiro, aponta prévia

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, avançou de 56,4 em janeiro a 57,3 na leitura preliminar de fevereiro, informou a própria instituição nesta sexta-feira, 6. Analistas ouvidos pela FactSet previam 54,3.

As expectativas para a inflação em 12 meses passaram de 4,0% em janeiro a 3,5% em fevereiro.

Já para o intervalo de cinco anos, as expectativas de inflação passaram de 3,3% em janeiro a 3,4% em fevereiro.