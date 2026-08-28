Sentimento do consumidor dos EUA recua a 51,7 em agosto

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, recuou para 51,7 em agosto, ante 55,2 em julho, segundo a leitura final divulgada pela instituição nesta sexta-feira, 28. O resultado, porém, ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 50,8, e da leitura preliminar, de 51,0.

A pesquisa mostrou ainda que a expectativa de inflação para os próximos 12 meses caiu de 4,2% em julho para 4,0% em agosto, abaixo da estimativa preliminar, de 4,3%. Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação se manteve em 3,3%, confirmando o cálculo inicial.