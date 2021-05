Sentimento do consumidor dos EUA cai a 82,8 em maio, mostra preliminar

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, caiu de 88,3 em abril a 82,8 na preliminar de maio. O resultado contrariou a expectativa de alta a 90,1 dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

O relatório do dado aponta que a queda na confiança do consumidor no mês atual foi fruto da inflação mais alta.

O aumento nos preços significa que as expectativas de renda real foram as mais fracas em cinco anos, diz o texto.

Ainda assim, ele nota também que os gastos dos consumidores continuam a avançar, graças à demanda reprimida e ao aumento recente nas poupanças de parte dos americanos.