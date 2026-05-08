Sentimento do consumidor dos EUA cai a 48,2 em maio, revela pesquisa preliminar
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 11:30:00 Editado em 08.05.2026, 11:43:12
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O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan caiu de 49,8 em abril para 48,2 em maio, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 8. Os analistas consultados pela FactSet esperavam queda a 49,5.
A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses recuaram de 4,7% em abril para 4,5% em maio.
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Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação também caiu, de 3,5% para 3,4% no mesmo período.
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