Francine De Lorenzo (via Agência Estado)

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan recuou de 58,4 em maio para 50,0 em junho, de acordo com a leitura final do indicador divulgada nesta sexta-feira. Analistas ouvidos pelo The Wall Street Journal previam queda a 50,2.

As expectativas para a inflação em 12 meses nos EUA permaneceram em 5,3%, mas para o horizonte de 5 anos subiram de 3,0% em maio para 3,1% em junho.