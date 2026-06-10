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Senadora democrata pede à SEC adiamento de IPO da SpaceX para garantir integridade do mercado

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 17:28:00 Editado em 10.06.2026, 17:36:35
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A senadora democrata dos EUA Elizabeth Warren, membro do Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado, levantou sérias preocupações sobre a oferta pública inicial da SpaceX e instou a Comissão de Valores Mobiliários (SEC, a CVM americana) a adiar o IPO até que medidas sejam tomadas para proteger os investidores e a integridade do mercado. O alerta constou de uma carta ao presidente da SEC, Paul S. Atkins.

"O tamanho maciço do IPO da SpaceX por si só, em circunstâncias normais, justificaria uma revisão cuidadosa da SEC e atenção às necessidades dos investidores", escreveu Warren na carta. "Mas estas não são circunstâncias normais: uma série de fatores adicionais exacerba as preocupações e requer ação da SEC para cumprir seus mandatos de proteção ao investidor e integridade do mercado, adiando o IPO."

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Segundo ela, antes que a empresa seja autorizada a abrir capital, a Comissão deve investigar se os fundos de índice e outras entidades financeiras envolvidas no IPO estão protegendo adequadamente os investidores.

A SpaceX deve preencher lacunas de divulgação relacionadas à avaliação, garantir que os riscos sejam claros para os investidores e abandonar a arbitragem obrigatória para fornecer aos acionistas uma via mínima de recurso, acrescentou Warren.

Em paralelo, os fundos soberanos do Golfo Pérsico colocaram pedidos de ações no valor de vários bilhões de dólares no IPO da SpaceX, de acordo com fontes da Bloomberg.

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O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e a Autoridade de Investimento do Kuwait fizeram pedidos de ações no valor de US$ 1 bilhão a US$ 5 bilhões cada.

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