O presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), afirmou nesta quarta-feira, 25, estar preocupado com a possibilidade de novas restrições dos Estados Unidos a produtos brasileiros.

"Estamos acompanhando com preocupação a possibilidade de novas restrições às exportações brasileiras de açúcar e aeronaves no âmbito da Seção 301", disse.

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O senador defendeu o diálogo com os Estados Unidos, mas lembrou que o Brasil conta com instrumentos legais para proteger seus interesses - no ano passado, por exemplo, o Congresso aprovou uma lei de reciprocidade.

"Defendemos a continuidade do diálogo com os Estados Unidos, sem abrir mão dos instrumentos legais de defesa dos interesses brasileiros. A imposição de tarifas à margem das regras multilaterais de comércio prejudica produtores e consumidores dos dois países", escreveu Trad.

No ano passado, a Comissão de Relações Exteriores do Senado enviou uma comitiva aos Estados Unidos para conversar com parlamentares norte-americanos, na tentativa de reforçar as negociações brasileiras.

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Proposta para elevar taxação sobre açúcar e aeronaves

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, anunciou nesta quarta-feira a abertura de uma consulta pública sobre a proposta de elevar as tarifas de importação sobre o açúcar e impor uma taxa adicional de 10% sobre aeronaves acabadas produzidas no Brasil, no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

Segundo o representante comercial, as medidas têm como objetivo ampliar a pressão sobre o governo brasileiro e trazer o País à mesa de negociações. Greer ressaltou que Washington permanece aberto à continuidade das tratativas comerciais com Brasília.