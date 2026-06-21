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Senador afirma que Planalto evitará embargo da UE sobre carne brasileira

Escrito por João Caires* (via Agência Estado)
Publicado em 21.06.2026, 07:00:00 Editado em 21.06.2026, 07:11:38
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O senador e ex-ministro da Agricultura Carlos Fávaro (PSD) afirmou neste sábado, 20, que o governo brasileiro conseguirá solucionar o embargo - que deve se iniciar em setembro - sobre a venda da carne brasileira a países da União Europeia (UE) antes que a medida entre em vigor.

"Não temos nenhum problema em retirar o uso de antibióticos, e se é isso que o comprador exige, nós vamos retirar. É essa a recomendação que fiz ao presidente Lula e sei que o ministro André (de Paula, da Agricultura) vai trabalhar nisso. Tenho certeza que até setembro estará resolvido", disse, durante evento do setor ferroviário, em Dom Aquino (MT).

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A UE anunciou, em maio, que suspenderá a importação de carnes do Brasil por causa da falta de comprovação do controle no uso de medicamentos.

*O repórter viajou a convite da Rumo

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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UE/CARNES/IMPORTAÇÃO/BRASIL/VETO/FÁVARO
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