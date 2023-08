Senado vota MP do salário mínimo nesta quinta-feira

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Senado vota nesta quinta-feira, 24, a medida provisória que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320 e atualiza a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A MP foi aprovada na Câmara dos Deputados por 439 votos a 1 na noite de quarta-feira, 23, após uma longa negociação dos líderes partidários com o governo federal.

continua após publicidade

Também está na pauta do Senado a possibilidade de analisar a MP que trata do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

A medida, porém, ainda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados e perde validade se não for votada até o dia 28 de agosto.