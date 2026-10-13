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Senado realiza nesta terça-feira a quarta sessão de discussão sobre o fim da escala 6x1

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Senado Federal realiza a quarta sessão de discussão sobre a proposta de fim da escala 6x1 nesta terça-feira, 13, às 14 horas, no plenário. São cinco sessões de discussão previstas antes da primeira votação, prevista para esta quarta-feira, 14. Em seguida, de acordo com o regimento, é necessário realizar mais três sessões de discussão e, enfim, submeter a proposta a uma segunda votação.

Como o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer aprovar o projeto antes da eleição de 25 de outubro, a bancada governista pretende apresentar um requerimento para eliminar o intervalo entre a primeira e a segunda votação da proposta. Para apresentar o requerimento, é preciso que a bancada colete pelo menos 54 assinaturas.

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse na semana passada que pode aceitar o requerimento com menos assinaturas. Se apresentado, o requerimento é submetido a votação.

Segundo fontes ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a bancada governista ainda não conseguiu as 54 assinaturas, mas tem a expectativa de apresentar o requerimento nesta quarta e de realizar as duas votações da proposta no mesmo dia.

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ESCALA 6X1/JORNADA/PEC/SENADO
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