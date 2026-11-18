O Senado iniciou a votação, em conjunto, das quatro emendas acatadas pelo relator Eduardo Braga (MDB-AM) ao PLP do ajuste. Há acordo sobre a votação. São necessários, ao menos, 41 votos para aprovar as mudanças.

Essa é a última etapa da votação no Senado. Depois, o texto seguirá para a Câmara, e a previsão é que seja analisado pelos deputados na próxima semana.