Senado inicia votação nominal das 4 emendas acatadas pelo relator ao PLP
Escrito por Naomi Matsui, Flávia Said e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
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O Senado iniciou a votação, em conjunto, das quatro emendas acatadas pelo relator Eduardo Braga (MDB-AM) ao PLP do ajuste. Há acordo sobre a votação. São necessários, ao menos, 41 votos para aprovar as mudanças.
Essa é a última etapa da votação no Senado. Depois, o texto seguirá para a Câmara, e a previsão é que seja analisado pelos deputados na próxima semana.
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