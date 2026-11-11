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ECONOMIA

Senado inicia análise de projeto da renegociação das dívidas rurais

Escrito por Isadora Duarte e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Senado iniciou no período da tarde desta quarta-feira, 11, a análise do projeto de lei de conversão 16/2026, que prevê a renegociação das dívidas rurais. O projeto incorporou o texto da Medida Provisória 1.376/2026, que perde a validade na quinta-feira, 12.

O projeto foi aprovado na terça-feira, 10, pela Câmara dos Deputados com alterações substanciais quanto ao escopo da medida editada pelo Executivo.

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Uma das alterações significativas foi a inclusão de um "jabuti" - trecho com tema estranho ao tratado no texto - que pode liberar venda de cigarros eletrônicos no País, ao submeter os cigarros eletrônicos ao regime de regulação sanitária federal e prever que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definirá os requisitos para comercialização desses itens no Brasil.

Os artigoS foram incluídos pelo líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta (PT-RS), relator do PLV na Câmara. No Senado, os senadores Alessandro Vieira (MDB-SE), Humberto Costa (PT-PE), Dorinha Seabra (União-TO), Marcio Bittar (União-AC) e a liderança do União Brasil no Senado protocolaram requerimentos de retirada dos dispositivos do PLV por ser "matéria estranha" à Medida Provisória.

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DÍVIDAS RURAIS/RENEGOCIAÇÃO/MP/SENADO/ANÁLISE
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