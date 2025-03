Senado dos EUA confirma Jamieson Greer para ser o principal negociador comercial de Trump

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Associated Press (via Agência Estado)

O Senado norte-americano confirmou Jamieson Greer - um veterano das batalhas econômicas do primeiro mandato do presidente Donald Trump com a China, México e Canadá - para ser o principal negociador comercial dos Estados Unidos.

Como representante comercial, Greer trabalhará com o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, para supervisionar a agressiva agenda de comércio de Trump.

A indicação do veterano foi aprovada pelo Senado por 56 votos a 43 nesta quarta-feira.

O presidente republicano está planejando começar a taxar as importações canadenses e mexicanas em 25% a partir de 4 de março. Fonte: Associated Press