Senado dos EUA aprova Warsh para presidência do Fed em meio a debate sobre autonomia de BC

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira, 13, por 54-45, a nomeação de Kevin Warsh para um mandato de quatro anos à frente da presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), consolidando a troca de comando no BC dos EUA em um momento de forte escrutínio sobre a independência da instituição e de pressão da Casa Branca por juros mais baixos. O mandato de Jerome Powell termina na sexta-feira, 15, e Warsh deve presidir já a próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), marcada para junho.

A confirmação de Warsh ocorre após o Senado já ter aprovado, na terça-feira, sua entrada no Conselho do Fed para um mandato de 14 anos como diretor. Com maioria republicana, o plenário acelerou o processo para garantir a transição antes do fim do mandato de Powell. O nome do ex-diretor do banco central havia sido aprovado pelo Comitê Bancário do Senado no fim de abril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em janeiro, Warsh chega ao comando do Fed cercado por questionamentos sobre o grau de autonomia diante da Casa Branca. Durante sua sabatina no Senado, o economista afirmou que a independência da política monetária é "essencial", mas evitou criticar as reiteradas pressões públicas de Trump por cortes de juros. Também disse não acreditar que comentários de autoridades eleitas representem, por si só, ameaça relevante à independência operacional do Fed.

As declarações alimentaram críticas de ex-dirigentes da instituição. O ex-presidente do Fed de Boston Eric Rosengren avaliou que a audiência de confirmação reforçou dúvidas sobre a independência de Warsh em relação ao governo Trump e afirmou que o indicado não demonstrou disposição para divergir da administração republicana.

Ainda assim, parte do mercado interpretou o depoimento como relativamente hawkish. Em análise divulgada após a audiência, o Bank of America (BofA) afirmou que Warsh não apresentou argumentos convincentes para cortes de juros no curto prazo e sinalizou preferência por uma postura cautelosa diante da inflação. O banco destacou ainda críticas do indicado ao uso excessivo de "orientação futura" e sua defesa de mudanças na comunicação do Fed.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Warsh também tem defendido uma redução mais agressiva do balanço patrimonial do banco central, atualmente acima de US$ 6 trilhões. Antes mesmo da indicação, ele argumentou que o Fed deveria reduzir significativamente sua carteira de ativos e abandonar gradualmente a concentração em títulos longos do Tesouro americano. Analistas, porém, avaliam que qualquer movimento mais profundo dependerá de coordenação com o Tesouro e de apoio do restante do FOMC. Para a Fitch, a ação é arriscada e improvável de ser feita rapidamente.

No Conselho do Fed, como diretor, a chegada de Warsh ocorre na vaga anteriormente ocupada por Stephen Miran, também indicado por Trump, e cujo mandato terminou em janeiro. Considerado um dos dirigentes mais dovish da instituição, Miran vinha defendendo apoio monetário à economia e chegou a afirmar, em março, que o banco central poderia estar "perseguindo uma inflação fantasma".

Powell, por sua vez, declarou no fim de abril que confia na capacidade de Warsh para construir um consenso dentro do Fed e afirmou esperar continuidade institucional na condução da política monetária, em sua última decisão monetária à frente do banco central. Ao mesmo tempo, reconheceu que a autoridade monetária ainda enfrenta riscos à sua autonomia. "Adoraria pensar que já passamos pela era de pressões sobre o Fed", disse na ocasião. Apesar de deixar a presidência nesta sexta-feira, Powell continuará seu mandato como diretor do BC norte-americano.