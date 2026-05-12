Senado dos EUA aprova Warsh como membro do Conselho do Fed e votará nomeação para presidência

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 12, a nomeação de Kevin Warsh para integrar o Conselho de Diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Os senadores devem votar por sua nomeação à presidência do BC norte-americano na quarta-feira, 13, segundo uma fonte do Politico.

O Senado oficializou Warsh para um mandato de 14 anos como diretor do Fed, com os parlamentares se preparando para a confirmação de um mandato simultâneo de quatro anos na presidência.

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O mandato do chefe atual da instituição monetária, Jerome Powell, termina na sexta-feira.