Senado dos EUA aprova Warsh como membro do Conselho do Fed e votará nomeação para presidência
Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 13:51:00 Editado em 12.05.2026, 13:59:32
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 12, a nomeação de Kevin Warsh para integrar o Conselho de Diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Os senadores devem votar por sua nomeação à presidência do BC norte-americano na quarta-feira, 13, segundo uma fonte do Politico.
O Senado oficializou Warsh para um mandato de 14 anos como diretor do Fed, com os parlamentares se preparando para a confirmação de um mandato simultâneo de quatro anos na presidência.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
O mandato do chefe atual da instituição monetária, Jerome Powell, termina na sexta-feira.
Últimas em Economia
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade