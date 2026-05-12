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Senado dos EUA adia nomeação de Warsh para presidir Fed; votação deve ser realizada amanhã

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 13:14:00 Editado em 12.05.2026, 13:23:28
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O Senado dos Estados Unidos adiou a nomeação de Kevin Warsh para o cargo de presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta terça-feira, 12. O mandato do atual chefe atual do BC dos EUA, Jerome Powell, expira no dia 15 de maio.

Na segunda-feira, os senadores avançaram com a nomeação de Warsh por 49-44 durante a primeira votação na sequência de confirmação.

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A votação processual exigiu apenas uma maioria simples dos senadores presentes para avançar com a nomeação.

A votação final para confirmar Warsh como presidente do Fed ocorrerá na quarta-feira, de acordo com uma fonte do Politico, que recebeu anonimato para discutir detalhes não públicos do processo.

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