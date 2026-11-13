Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Senado aprova texto-base do plano de ajuste fiscal do governo

Escrito por Alvaro Gribel, Flávia Said e Gabriel Maximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Senado aprovou na quinta-feira à noite, por 45 votos a 31, o texto-base de projeto de lei complementar apresentado pelo governo com medidas de ajuste fiscal que podem chegar a R$ 56 bilhões no ano que vem, segundo os cálculos do relator da proposta, senador Eduardo Braga (MDB-AM).

O projeto é visto como um passo inicial do governo Lula para tentar ajustar as contas públicas em seu quarto mandato e evitar o aumento expressivo da dívida pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O texto prevê gatilhos para aumentar o bloqueio de gastos no Orçamento, corte de isenções tributárias e mudança no cálculo do piso da Saúde, entre outras medidas.

Os senadores ainda precisam analisar os destaques (sugestões de mudanças ao texto principal), mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), deixou para concluir a votação na semana que vem. Terminada a análise pelos senadores, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.

No mercado financeiro, contudo, as projeções são menos otimistas. O banco BTG Pactual, por exemplo, prevê uma melhora de R$ 27,9 bilhões no resultado primário do governo federal no ano que vem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A XP Investimentos estima um impacto de cerca de R$ 38,3 bilhões, enquanto a Warren Rena calcula ganhos de R$ 49,6 bilhões.

As incertezas com a agenda fiscal do governo em 2027 foram um dos motivos para o dólar chegar na quinta-feira a R$ 5,65.

Emendas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À tarde, Braga se reuniu por quase três horas com o presidente do Senado, com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e com líderes do governo e senadores da base. Após o encontro, Braga protocolou um novo relatório para tentar apressar a votação do texto. Partidos da oposição queriam que o projeto fosse analisado apenas na próxima semana.

Durante a negociação, Braga acatou 20 emendas de senadores à proposta apresentada pelo Executivo. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a equipe econômica não identificou alterações que tenham impacto relevante sobre o projeto original no novo relatório, divulgado no início da noite de quinta-feira.

Entre as mudanças, o relator acatou uma emenda de senadores do Distrito Federal e retirou trava fiscal que poderia limitar o crescimento dos repasses ao Fundo Constitucional do DF (FCDF). O fundo poderá continuar sendo corrigido pela variação da Receita Corrente Líquida (RCL) e foi blindado da regra que retira receitas do petróleo do cálculo da RCL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a decisão de Braga se deu para tentar angariar mais apoio dos senadores ao projeto de lei.

O relator também retirou do texto a autorização para o governo usar até 40% das sobras financeiras de fundos e receitas vinculadas para pagar despesas obrigatórias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AJUSTE FISCAL/PLP/SENADO/TEXTO-BASE/APROVAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV