Senado aprova texto-base do plano de ajuste fiscal do governo

O Senado aprovou na quinta-feira à noite, por 45 votos a 31, o texto-base de projeto de lei complementar apresentado pelo governo com medidas de ajuste fiscal que podem chegar a R$ 56 bilhões no ano que vem, segundo os cálculos do relator da proposta, senador Eduardo Braga (MDB-AM).

O projeto é visto como um passo inicial do governo Lula para tentar ajustar as contas públicas em seu quarto mandato e evitar o aumento expressivo da dívida pública.

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O texto prevê gatilhos para aumentar o bloqueio de gastos no Orçamento, corte de isenções tributárias e mudança no cálculo do piso da Saúde, entre outras medidas.

Os senadores ainda precisam analisar os destaques (sugestões de mudanças ao texto principal), mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), deixou para concluir a votação na semana que vem. Terminada a análise pelos senadores, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.

No mercado financeiro, contudo, as projeções são menos otimistas. O banco BTG Pactual, por exemplo, prevê uma melhora de R$ 27,9 bilhões no resultado primário do governo federal no ano que vem.

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A XP Investimentos estima um impacto de cerca de R$ 38,3 bilhões, enquanto a Warren Rena calcula ganhos de R$ 49,6 bilhões.

As incertezas com a agenda fiscal do governo em 2027 foram um dos motivos para o dólar chegar na quinta-feira a R$ 5,65.

Emendas

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À tarde, Braga se reuniu por quase três horas com o presidente do Senado, com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, e com líderes do governo e senadores da base. Após o encontro, Braga protocolou um novo relatório para tentar apressar a votação do texto. Partidos da oposição queriam que o projeto fosse analisado apenas na próxima semana.

Durante a negociação, Braga acatou 20 emendas de senadores à proposta apresentada pelo Executivo. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a equipe econômica não identificou alterações que tenham impacto relevante sobre o projeto original no novo relatório, divulgado no início da noite de quinta-feira.

Entre as mudanças, o relator acatou uma emenda de senadores do Distrito Federal e retirou trava fiscal que poderia limitar o crescimento dos repasses ao Fundo Constitucional do DF (FCDF). O fundo poderá continuar sendo corrigido pela variação da Receita Corrente Líquida (RCL) e foi blindado da regra que retira receitas do petróleo do cálculo da RCL.

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Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a decisão de Braga se deu para tentar angariar mais apoio dos senadores ao projeto de lei.

O relator também retirou do texto a autorização para o governo usar até 40% das sobras financeiras de fundos e receitas vinculadas para pagar despesas obrigatórias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.