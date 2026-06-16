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Senado aprova projeto que blinda parte do orçamento das agências reguladoras

Escrito por Renan Monteiro e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 19:43:00 Editado em 17.06.2026, 01:38:16
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O Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 16, projeto que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para blindar parte do orçamento de agências reguladoras das limitações que ocorrem na avaliação bimestral feita pelo governo. A aprovação foi por 51 votos a 17. O texto vai à Câmara.

Na prática, altera o artigo 9º da LRF. Ao final de cada bimestre, a realização da receita poderá não corresponder ao cumprimento da meta de resultado primário. Com isso, o governo adota a limitação de empenho e movimentação financeira.

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O PL busca impedir a aplicação desse dispositivo para as despesas consideradas essenciais para as atividades das agências, especialmente no campo da fiscalização das reguladoras. A proibição é especificamente para as despesas custeadas com receitas próprias, taxas de fiscalização ou por fundos específicos.

O pleito é antigo e reforça uma série de discussões no Congresso sobre o orçamento reduzido das reguladoras. Antes da votação do texto, houve a realização de uma audiência pública com os diretores das agências reguladoras sobre o tema. Foram discutidos os impactos do bloqueio orçamentário previsto em decreto de maio de 2026.

Houve manifestações sobre prejuízos à capacidade operacional, regulatória e fiscalizatória das agências reguladoras federais. Foram citadas interrupções de serviços essenciais, falhas de mercado e incertezas jurídicas que desestimulam novos investimentos.

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O limite na discricionariedade do governo em "travar" o orçamento das agências reguladoras, em cada bimestre, pode levar ao contingenciamento ou bloqueio de gastos em outras áreas ou órgãos.

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AGÊNCIAS REGULADORAS/AUTONOMIA/PROJETO/SENADO/APROVAÇÃO
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