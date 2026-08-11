Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Senado aprova ampliar Programa de Venda em Balcão e mudar leilões para estoques de alimentos

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, 11, um projeto de lei que amplia a gama de produtos ofertados pelo Programa de Venda em Balcão (ProVB) e institui novas regras para leilões públicos voltados à formação de estoques. De acordo com a relatora, a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), o objetivo é modernizar instrumentos de abastecimento alimentar, consolidar ambiente de previsibilidade para pequenos produtores e dar "proteção contra variações bruscas no preço dos alimentos".

Já aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria vai para a sanção presidencial. A proposta inclui produtos destinados à alimentação animal, com objetivo de promover o acesso do pequeno criador de animais ao estoque público de milho. São beneficiários os pequenos criadores, inclusive o aquicultor, que possuam Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), e as cooperativas de produção agropecuária e associações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O projeto autoriza a aquisição, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), de sacaria, milho, sorgo, caroço de algodão, farelo de soja e farelo de milho. Também fica permitida a aquisição, pela Conab, junto a produtores rurais e cooperativas, de produtos básicos constantes da pauta da Política de Garantia de Preços Mínimos, por preço de até 25% acima do respectivo preço mínimo vigente, na unidade federativa em que a aquisição for realizada, por meio de leilões públicos.

A Conab também fica autorizada a promover a venda direta de produtos oriundos de estoques públicos adquiridos com amparo na lei para atendimento de programas e ações de abastecimento e segurança alimentar. A venda direta poderá ter como beneficiários a micro indústria e a pequena indústria de alimentos. Um ato conjunto de ministérios do governo deverá estabelecer os critérios para a adesão e credenciamento dos beneficiários.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ALIMENTOS Aprovação estoques pl ProVB Senado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV