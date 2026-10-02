Senacon deverá atuar em uma das frentes de combate às bets, diz Wellington César

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, disse que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) deverá atuar em uma das frentes de combate às bets. O ministro disse ainda que haverá coordenação geral no âmbito da Polícia Federal no combate à lavagem de dinheiro que também acontece no setor das bets.

De acordo com o titular da Justiça, mais de 10 mil sites foram encaminhados para bloqueio e o valor segue crescendo. "Essa coordenação criada pelos Ministérios, com a Polícia Federal, estará vigilante no que diz respeito à associação de bets e outros temas com o crime organizado", disse.

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Ele se reuniu, na manhã desta sexta-feira, 2, com os ministros da Fazenda, Dario Durigan, para tratar da proibição das apostas no País. "Na última coletiva nós tínhamos 5.209 sites encaminhados para bloqueio. No dia de ontem quinta-feira tínhamos 8.357 e hoje já passamos de 10 mil e esse número continua a crescer", disse Lima e Silva.

"Nós criamos um departamento de fiscalização novo, no âmbito da Senacon, com estruturas enxutas e muito mais ágeis, que vão tratar, não só do tema das bets, mas do turismo digital, do tema dos combustíveis e outras áreas de atuação nossa", afirmou o ministro da Justiça.