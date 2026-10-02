Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Senacon deverá atuar em uma das frentes de combate às bets, diz Wellington César

Escrito por Franco Dantas, especial para a AE, e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, disse que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) deverá atuar em uma das frentes de combate às bets. O ministro disse ainda que haverá coordenação geral no âmbito da Polícia Federal no combate à lavagem de dinheiro que também acontece no setor das bets.

De acordo com o titular da Justiça, mais de 10 mil sites foram encaminhados para bloqueio e o valor segue crescendo. "Essa coordenação criada pelos Ministérios, com a Polícia Federal, estará vigilante no que diz respeito à associação de bets e outros temas com o crime organizado", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele se reuniu, na manhã desta sexta-feira, 2, com os ministros da Fazenda, Dario Durigan, para tratar da proibição das apostas no País. "Na última coletiva nós tínhamos 5.209 sites encaminhados para bloqueio. No dia de ontem quinta-feira tínhamos 8.357 e hoje já passamos de 10 mil e esse número continua a crescer", disse Lima e Silva.

"Nós criamos um departamento de fiscalização novo, no âmbito da Senacon, com estruturas enxutas e muito mais ágeis, que vão tratar, não só do tema das bets, mas do turismo digital, do tema dos combustíveis e outras áreas de atuação nossa", afirmou o ministro da Justiça.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BETS/MP/PROIBIÇÃO/EMPRESAS/SENACOM/COMBATE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV