Semana Crescer: Sicredi divulga o conhecimento cooperativista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No mês de outubro, a Sicredi Agroempresarial realizou a Semana Crescer, que tem como objetivo promover ações de conhecimento sobre o cooperativismo aos associados da cooperativa. Foram mais de 1.000 associados formados nos encontros realizados pelas 33 agências da cooperativa, espalhadas pelos estados de São Paulo e Paraná. Nas ocasiões, colaboradores ministraram palestras contando a história do cooperativismo e do Sicredi.

continua após publicidade .

A iniciativa acontece também em todo o Brasil, sob orientação da instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados, com o tema “Cooperar é Contagiante”. A semana está vinculada ao Programa Crescer, iniciativa voltada à qualificação de associados, não associados, conselheiros, coordenadores de núcleo e colaboradores em relação à educação cooperativista

LEIA MAIS: Sicredi Agroempresarial PR/SP sedia reunião; assista

continua após publicidade .

Segundo o presidente da Sicredi Agroempresarial, Agnaldo Esteves, esse é um momento muito importante para a cooperativa. “Acredito que ao proporcionarmos o acesso à informação e compartilhamos sobre nossa história e a história do cooperativismo no Brasil e no mundo, oferecemos aos nossos associados não só crescimento intelectual, mas também a oportunidade de se engajarem com a causa cooperativista e construir uma sociedade mais próspera, fazendo sua parte nas mais diversas áreas onde atuam. Por isso, esse momento é de suma importância para toda cooperativa e nos enche de orgulho”, disse.

Junto às ações da semana, que acontecem anualmente, o Sicredi celebrou o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito (DICC), comemorado na terceira quinta-feira de outubro, que neste ano ocorreu no dia 20. A data, organizada pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU na sigla em inglês) destaca a contribuição e as transformações positivas geradas pelo segmento na sociedade a partir do mote “Empodere seu futuro financeiro com uma cooperativa de crédito”.

“O maior desafio do sistema cooperativo é o desconhecimento da grande maioria da nossa população, que não sabe o que é uma cooperativa e quanto ela pode impulsionar o desenvolvimento econômico local. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa, tendo o mesmo portfólio de soluções financeiras de outras instituições financeiras tradicionais, mas este portfólio não é o fim do nosso modelo de negócio. As nossas soluções financeiras são o instrumento para que possamos levar desenvolvimento econômico e prosperidade aos associados, suas famílias e comunidade em geral. Este sim é o nosso propósito. Sabemos do impacto positivo que o nosso segmento proporciona e o potencial que ele tem no Brasil de impulsionar o crescimento das regiões”, explica Romeo Balzan, superintendente da Fundação Sicredi. “Na Semana Crescer proporcionamos experiências para que as pessoas conheçam como atuamos e a importância do cooperativismo para que as regiões onde estamos presentes tenham um desenvolvimento sustentável”, complementa.

continua após publicidade .

Segundo a OCB (Organização das Cooperativas do Brasil), em 2021, o cooperativismo de crédito chegou à marca de 13,9 milhões de pessoas associadas no Brasil, gerando aproximadamente 90 mil postos de trabalho. Atualmente existem 763 cooperativas de crédito atuantes no Brasil, que possuem quase oito mil agências ou unidades de atendimento. Os ativos totais das cooperativas de crédito brasileiras chegam a R$ 518,8 bilhões, os depósitos totais R$ 292 bilhões e as operações de crédito ultrapassam R$ 258 bilhões, 6,5% do Sistema Financeiro Nacional.





Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Redes Sociais

Siga o TNOnline no Google News