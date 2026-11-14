Sem sinal fiscal crível, pessimismo com Selic e PIB deve seguir punindo ações cíclicas

Os tombos dos índices acionários Small Caps (SMLL), Imobiliário (IMOB) e de Consumo (ICON) - que vão de 12% a 14% no acumulado de 2026 - denotam maior receio dos investidores quanto às perspectivas para a economia brasileira quando comparados ao Ibovespa, que no mesmo período sobe quase 7%. O cenário só mudaria, segundo gestores de renda variável ouvidos pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, com sinalizações firmes de equilíbrio fiscal, via corte de gastos, no quarto governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

A cautela nos setores mais sensíveis a juros ocorre após recordes de inadimplência e desaceleração do crédito no País. Como cereja do bolo, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central pausou o ciclo de flexibilização monetária na reunião da semana passada.

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Sem sinalizar novos cortes à frente, o Banco Central deu espaço para o mercado financeiro interpretar que a Selic deve ficar estacionada em 13,75% ao ano até que o governo dê sinais fiscais críveis. Por ora, a avaliação é de que esse nível da taxa básica limita o crescimento econômico, o consumo e o caixa das empresas. O efeito nas estimativas é de lucros corporativos menores, o que justifica a queda no preço das ações.

"O que sufoca as empresas é o juro nesse nível. E para termos sinalização de mais flexibilização monetária, é preciso ter indicação do lado fiscal. Essa é a maior preocupação do mercado", comenta o analista-chefe da Levante Inside Corp, Eduardo Rahal.

Gabriel Mota, analista de renda variável da Manchester Investimentos, ressalta que o cenário para ações domésticas mais sensíveis ao ciclo econômico continua difícil. Na avaliação dele, enquanto persistir a percepção de que o Banco Central terá dificuldade para cortar juros, setores cíclicos e de consumo tendem a ficar sem tração, também pela ausência de fluxo comprador.

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"O investidor faz a conta: vou comprar bolsa se os juros estão altos? O upside fica pequeno", diz, ao explicar por que ainda evita aumentar risco nesse segmento. No radar, ele cita nomes como Magazine Luiza, Renner e Localiza entre os que sofreram mais e seguem dependentes de uma melhora clara no ambiente fiscal e, consequentemente, de juros para reagir de forma consistente.

A Selic elevada se reflete numa taxa de financiamento imobiliário mais alta, enquanto a inadimplência no maior nível histórico acaba influenciando a oferta de crédito, relembra Rahal. Em 2027 especificamente, a desaceleração da renda e do mercado de trabalho - que começou a ganhar força recentemente - também pode ser um fator adicional de pressão para os setores de consumo.

Caso o governo Lula não traga uma resolução "bem contada e plausível" para conter o endividamento em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), a tendência é que os juros futuros negociados na B3 aumentem ainda mais, nota a gestora de renda variável da Fator Administração de Recursos, Isabel Lemos.

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Para ela, caso o governo não trate a questão fiscal com seriedade, entra no radar o risco de uma forte desaceleração econômica. Como resultado, haverá uma acomodação dos juros, mas ainda assim insuficiente para impulsionar as ações cíclicas.

"E uma eventual queda de juros em um ambiente como esse não necessariamente é positiva para a Bolsa", diz. Por isso, o governo precisa apresentar um plano fiscal que inspire confiança. "Os primeiros meses do novo governo são importantes. Se não acontecer nada no período, a tendência é o investidor ficar mais defensivo."

A despeito de considerar o cenário atual desfavorável para ações cíclicas, Mota diz ver oportunidades pontuais em empresas de outras áreas, com fundamentos mais sólidos. Ele cita Itaú Unibanco como exemplo. Na sua leitura, o papel "está bem aquém do que deveria estar" e pode oferecer uma relação risco-retorno melhor do que a média.

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Contudo, segundo o analista da Manchester, uma tendência de alta mais forte para o mercado como um todo fica na dependência também de nomes que comporão a equipe econômica no Lula 4, especialmente no Ministério da Fazenda. "Não vejo gatilho que anime o mercado que não seja uma fala sobre contas públicas", afirma.

Segundo Gustavo Bertotti, head de renda variavel na Fami Capital, "diferentemente" de outros mandatos de Lula, na gestão 4 o mercado será mais criterioso em relação às pautas fiscais. "Não aceitará qualquer coisa", diz.

A Bolsa brasileira segue com desempenho inferior ao de outros mercados da América Latina, aponta o Bank of America (BofA), observando que os investidores estrangeiros continuam revertendo a entrada registrada antes da eleição. O Ibovespa ainda sustenta alta no ano, grande parte em razão da performance muito positiva das ações da Petrobras (que sobem mais de 50% no período), na esteira do conflito no Oriente Médio, que impulsionou os preços do petróleo Brent.