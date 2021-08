Sem peças, Toyota vai parar fábrica de Sorocaba por dez dias

Da Redação

A Toyota vai suspender por dez dias a produção na fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo, em razão da falta de peças que paralisa a indústria automotiva, mais grave nos componentes eletrônicos.

continua após publicidade .

Os funcionários da unidade, onde são montados os modelos Yaris, Corolla Cross e Etios (este para exportação), terão férias entre os dias 18 e 27 de agosto. Como há um fim de semana ao término desse intervalo, eles só retornam em 30 de agosto.

Como reflexo da paralisação, a fábrica de motores em Porto Feliz (SP) também vai parar parcialmente no mesmo período.

continua após publicidade .

Em nota, a Toyota informa que a decisão se tornou inevitável apesar de todos os esforços da montadora para gerenciar a falta de insumos. As demais fábricas da Toyota no Brasil, localizadas em São Bernardo do Campo e Indaiatuba, seguirão com as atividades normais.